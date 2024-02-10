В Волгограде в массовой аварии с маршруткой пострадала школьница

Снегопад осложнил ситуацию на дорогах Волгограда с пятницы, было зафиксировано множество ДТП. Были происшествия и с пострадавшими. Серьезная авария произошла вечером 9 февраля в центре Волгограда. При столкновении двух иномарок и маршрутки № 174 на перекрестке улицы 7-й Гвардейской и проспекта Ленина пострадала девочка.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 33-летний водитель на Kia Rio на проспекте Ленина выехал на перекресток на красный свет, двигаясь в сторону центра города. Произошло столкновение с микроавтобусом Ford Transit, который поворачивал налево с Первой продольной на 7-ю Гвардейскую. От удара маршрутку отбросило на Renault Logan, который ехал в попутном направлении.
В результате происшествия пострадала 14-летняя пассажирка маршрутки. Школьницу доставили в травмпункт.