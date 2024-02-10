В Волгограде в массовой аварии с маршруткой пострадала школьница

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 33-летний водитель на Kia Rio на проспекте Ленина выехал на перекресток на красный свет, двигаясь в сторону центра города. Произошло столкновение с микроавтобусом Ford Transit, который поворачивал налево с Первой продольной на 7-ю Гвардейскую. От удара маршрутку отбросило на Renault Logan, который ехал в попутном направлении.