В Ивановском районе мужчина до смерти избил неприятеля. Суд огласил приговор

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ивановского района огласил приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.



На скамье подсудимых оказался дважды судимый мужчина. Будучи пьяным, в мае 2023 года на приусадебном участке в деревне Лясковичи на почве неприязненных отношений он набросился на потерпевшего, который тоже был нетрезвым. Фигурант умышленно нанес оппоненту многочисленные удары в голову твердыми тупыми предметами. Мужчина получит тяжелые травмы, от которых умер.



Суд признал обвиняемого виновным по ч.3 ст. 147 УК. Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, к фигуранту применили принудительное лечение от алкоголизма.



Также мужчине придется выплатить родственникам погибшего Br80 тыс. в качестве возмещения причиненного морального вреда и возместить имущественный ущерб на сумму более Br5 тыс.



Обвиняемый свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.