СК России проверит обстоятельства сноса памятника советским воинам в Старых Биличенах

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в Республике Молдова, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В средствах массовой информации сообщается, что в селе Старые Биличены Сынжерейского района Молдавии был демонтирован памятник советским солдатам, ранее установленный на братской могиле воинов-освободителей. Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению запросить в МИД России всю необходимую информацию и в рамках процессуальной проверки дать правовую оценку указанному факту», — говорится в сообщении.
О том, что неизвестные демонтировали памятник на мемориальном комплексе в селе Старые Биличены Сынжерейского района, сообщил в соцсетях глава Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока не известно когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке. Вот так, без всяких бандеровцев и радикалов, втихую, средь белого дня, уничтожается в нашей стране память о героях Великой Отечественной войны», — написал Петрович.
Он уточнил, что направит заявление в Генеральную прокуратуру.
Мемориальный комплекс — братская могила (воинское захоронение) и памятник не вернувшимся с фронта землякам в селе Старые Биличены — уже подвергался нападению вандалов: в 2014 году они сорвали с постамента одну из двух фигур солдат. Виновные найдены не были.