СК России проверит обстоятельства сноса памятника советским воинам в Старых Биличенах

«Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока не известно когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке. Вот так, без всяких бандеровцев и радикалов, втихую, средь белого дня, уничтожается в нашей стране память о героях Великой Отечественной войны», — написал Петрович.