Любовь зла. Мошенник «развёл» жительницу Кишинева на 50 тысяч евро в любовной переписке.
Жительница Кишинева 67 лет обратилась в полицию с жалобой на своего «онлайн-бойфренда из США». Она переписывалась с ним в социальных сетях в течение трех месяцев и перевела около 50 тысяч евро. Но мужчина оказался мошенником.
По словам потерпевшей, у нее завязался роман по переписке с мужчиной, который представился Джеймсом Уильямсом. «Американец» признался женщине в любви и сказал, что хотел бы приехать к ней в Молдову, но не может себе этого позволить из-за финансовых трудностей. Жительница Кишинева решила помочь бойфренду и перечислила ему в общей сложности 50 тысяч евро.
По данным источников pulsmedia.md, в банковских переводах было указано, что бенефициаром является не американец, а гражданин Турции, проживающий в Стамбуле.
Правоохранители устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.