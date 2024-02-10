Любовь зла. Мошенник «развёл» жительницу Кишинева на 50 тысяч евро в любовной переписке.

По словам потерпевшей, у нее завязался роман по переписке с мужчиной, который представился Джеймсом Уильямсом. «Американец» признался женщине в любви и сказал, что хотел бы приехать к ней в Молдову, но не может себе этого позволить из-за финансовых трудностей. Жительница Кишинева решила помочь бойфренду и перечислила ему в общей сложности 50 тысяч евро.