В Кировском районе Перми ночью с 10-го этажа выпала обнажённая девушка

Фотографии и видео с места происшествия опубликованы в телеграм-каналах Перми. На кадрах видно обнажённую молодую женщину, неподвижно лежащую на снегу. Свидетели сообщают, что тело обнаружили у многоэтажки по Калинина, 64а.