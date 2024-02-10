В Кировском районе Перми ночью с 10-го этажа выпала обнажённая девушка

Девушка выпала из окна в Кировском районе Перми в ночь на 10 февраля и погибла, рассказали perm.aif.ru в СКР по Пермскому краю.
Фотографии и видео с места происшествия опубликованы в телеграм-каналах Перми. На кадрах видно обнажённую молодую женщину, неподвижно лежащую на снегу. Свидетели сообщают, что тело обнаружили у многоэтажки по Калинина, 64а.
«Девушка молодая, полиция ночью в квартиру дверь вышибала, что в квартире произошло, до сих пор непонятно», — написала одна из местных жительниц в комментариях.
В СКР по Пермскому краю perm.aif.ru пояснили, что выпавшая из окна пермячка была совершеннолетней. По факту происшествия проводится проверка.