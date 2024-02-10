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Стрельбы в порту Новороссийска — причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В субботу в акватории морского порта Новороссийска проходят учения со стрельбами. Об этом сообщили в городской администрации.
Источник: РИА "Новости"

Тренировки военных начинаются в 11:00 и продлятся ориентировочно два часа.

«10 февраля с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы проводится мероприятие с выполнением стрельб. Просьба соблюдать спокойствие», — обратились к жителям власти города.

В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.

В конце прошлой недели в акватории морского порта Туапсе проверили практические действия с выполнением тренировочных стрельб силами Новороссийской военно-морской базы.