Стрельбы в порту Новороссийска — причина

Тренировки военных начинаются в 11:00 и продлятся ориентировочно два часа.
«10 февраля с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы проводится мероприятие с выполнением стрельб. Просьба соблюдать спокойствие», — обратились к жителям власти города.
В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В конце прошлой недели в акватории морского порта Туапсе проверили практические действия с выполнением тренировочных стрельб силами Новороссийской военно-морской базы.