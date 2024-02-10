Бастрыкин взял на контроль дело жителя области, выстрелившего в свою дочь

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД в пятницу, 9 февраля, инцидент произошел в поселке Волочаевское Светловского округа. По предварительным данным, мужчина в состоянии в состоянии алкогольного опьянения стрелял в своей квартире по автомобильному радиатору из пневматического ружья и по неосторожности попал в дочь, которая пробегала мимо.