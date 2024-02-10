Под Ростовом мужчина из ревности убил жену

В Тацинском районе Ростовской области осудили жителя одного из хуторов, сообщает региональное следственное управление следственно комитета.
По данным ведовства, супруги повздорили между собой. Поводом для конфликта стала ревность со стороны мужа. Он не смог справиться с нахлынувшей на него агрессией, схватил кухонный нож и ударил им женщину.
От полученного ранения она скончалась. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Он признал свою вину.
Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.