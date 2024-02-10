В Витебске водитель сбил пенсионерку на переходе и скрылся с места ДТП

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске водитель сбил пенсионерку на нерегулируемом переходе и скрылся с места ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Витебского облисполкома.



ДТП случилось днем 9 февраля на проспекте Победы. Автомобиль Renault на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 70-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. В городе был введен план «Перехват». Вскоре 40-летнего витебчанина задержали. Пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали.



«Правилами дорожного движения закреплены конкретные действия водителя после совершения ДТП. Категорически запрещено покидать место аварии», — подчеркнули в Госавтоинспекции. За оставление места ДТП, участником которого стал водитель, ему грозит административную ответственность. Если же пострадавший получил менее тяжкое или тяжкое телесное повреждение, водителей привлекают к уголовной ответственности. −0-