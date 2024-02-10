На Запорожье ВСУ комбинированным ударом БПЛА и артиллерией повредили более 10 домов

«Сегодня ночью нацисты нанесли артиллерийские удары и четыре раза отработали дроном “Баба-яга” по селу Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области. Боевики ВСУ традиционно били по гражданской инфраструктуре и жилым домам. По предварительным данным, разрушены три частных домовладения. Еще десять домов местных жителей получили повреждения», — написал он.