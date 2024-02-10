В Намангане автомобиль Nexia-2, упавший в реку, нашли спустя 6 дней — видео

В социальных сетях распространилось видео падения автомобиля Nexia-2 в канал..По данным пресс-службы МВД, инцидент произошел 3 февраля в Намангане. Водитель Nexia-2 заехал на паром, чтобы переправиться через канал из Мингбулакского в Папский район. Находясь на пароме, водитель автомобиля перепутал педали газа и тормоза, из-за чего машина съехала в канал. Водитель и пассажиры автомобиля успели спастись.