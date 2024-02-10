В городе под Волгоградом ввели карантин из-за бешенства

В городе Ленинск Волгоградской области объявили карантин по бешенству. Очаг выявили в жилом массиве Маляевского сельского поселения на территории частного дома на улице Вологина. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на приказ комитета ветеринарии Волгоградской области.
В зоне эпизоотического очага утвердили мероприятия, чтобы не допустить распространение бешенства. В местах обнаружения погибших животных с бешенством проведут дезинфекцию. Запланирована вакцинация домашних животных, которым не проводили эту процедуру за последние 180 дней, а также их изолирование от очага.