В городе под Волгоградом ввели карантин из-за бешенства

В зоне эпизоотического очага утвердили мероприятия, чтобы не допустить распространение бешенства. В местах обнаружения погибших животных с бешенством проведут дезинфекцию. Запланирована вакцинация домашних животных, которым не проводили эту процедуру за последние 180 дней, а также их изолирование от очага.