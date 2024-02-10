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Семья из шести человек отравилась угарным газом в Чаусском районе

В больницы Могилева госпитализировали двух взрослых и четырех детей, которые отравились угарным газом на даче в Чаусском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Источник: Смартпресс

По предварительной информации, семья из шести человек приехала на дачу и затопили печь, а через какое-то время почувствовали недомогание. Работники скорой медицинской помощи диагностировали у всех членов семьи отравление угарным газом и госпитализировали их в Могилев.

«Сейчас врачи Могилевской областной детской больницы констатируют у детей состояние средней тяжести. Им проводятся необходимые манипуляции, в том числе оксигенотерапия. Взрослые после осмотра и проведения необходимых анализов покинули учреждение здравоохранения», — рассказали в Минздраве.

несчастный случай