Семья из шести человек отравилась угарным газом в Чаусском районе

По предварительной информации, семья из шести человек приехала на дачу и затопили печь, а через какое-то время почувствовали недомогание. Работники скорой медицинской помощи диагностировали у всех членов семьи отравление угарным газом и госпитализировали их в Могилев.
«Сейчас врачи Могилевской областной детской больницы констатируют у детей состояние средней тяжести. Им проводятся необходимые манипуляции, в том числе оксигенотерапия. Взрослые после осмотра и проведения необходимых анализов покинули учреждение здравоохранения», — рассказали в Минздраве.