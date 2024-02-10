Мизулина назвала угрозы школьникам Таганрога фейком

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала фейком угрозы, которые рассылают школьникам Таганрога. По её словам, такие действия — это атака украинского ЦИПсО.
«Расправу над учениками в школах Таганрога пообещали устроить авторы нового телеграм-канала. Все сообщения об угрозах недостоверны. Установлено, что канал создал абонент с украинским номером телефона», — цитирует информационное агентство ТАСС данные администрации Таганрога.
Подобная акция — уже не первая в России. Детей запугивали в том числе и в Ростове-на-Дону. По мнению Екатерины Мизулиной, основная цель таких действий — инициировать панику и страх. Уточняется, что силовики уже проводят проверку.