В Крыму нашли похищенного отцом 7-летнего ребенка

Ранее в полицию Симферополя обратилась 32-летняя женщина, которая рассказала о том, что бывший супруг не возвращает ей сына. Суд вынесен определение об оставлении ребенка с матерью в январе текущего года, однако отец скрылся с мальчиком в неизвестном направлении. Правоохранители выяснили, что несовершеннолетний с отцом находились в Алупке.



«В настоящее время ребенок изъят у мужчины и передан матери. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента», — сообщает ведомство.