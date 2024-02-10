Полиция Жетысуской области выявила сотрудника, похитившего деньги коллег

«Департаментом полиции Жетысуской области на постоянной основе проводится работа с личным составом по выявлению нарушений ими законодательства РК. В ходе проведения мероприятия собственными силами выявлен факт хищения денежных средств одним сотрудником полиции у своего коллеги», — сообщил заместитель начальника областного ДП Руслан Чарапиев.