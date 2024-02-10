Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Витебске. Как рассказали в милиции, ДТП произошло днем в пятницу, 9 февраля 2024 года на проспекте Победы. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на 70-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую женщину с телесными повреждениями госпитализировали приехавшие на место медики.