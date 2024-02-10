Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Витебске. Как рассказали в милиции, ДТП произошло днем в пятницу, 9 февраля 2024 года на проспекте Победы. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на 70-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую женщину с телесными повреждениями госпитализировали приехавшие на место медики.
Водитель иномарки с места ДТП скрылся. Правоохранители объявили в Витебске план «Перехват», уже менее чем через час сидевший за рулем Renault 40-летний водитель был задержан.
Ранее мы писали о том, что в Минске неподалеку от детской площадки мужчина выбросил тело мертвой лисы, как оказалось по результатам анализа, она оказалась больна бешенством.