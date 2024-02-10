Неизвестный поджег дверь банка в Петербурге

Полицейские ищут поджигателя двери в Кировском районе Петербурга. Возбуждено дело.
Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне в службу «112» поступило сообщение о возгорании уличной двери на первом этаже 105-го дома на проспекте Ветеранов. С пламенем очевидцам удалось справиться самим.
Приехавшие на место полицейские увидели обгоревшую дверь с вывеской «Совкомбанка». У организации общий холл с рыбным магазином.
С места происшествия изъяли пластиковую бутылку с остатками жидкости.
Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.