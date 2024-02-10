Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Курдюмовка, Новгородское, Белогоровка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР.
«Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО “Град”, — сообщили в Минобороны.