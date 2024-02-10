Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства за неделю.