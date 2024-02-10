Экс-директор «Медицины 24/7» Серебрянский задержан по прилету из Турции

Согласно сообщению СКР, господин Серебрянский помещен в СИЗО. 28 сентября 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. В отношении директора клиники возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
СКР отмечает, что ранее судом был вынесен приговор двум другим сотрудниками клиники. Их имена и иные подробности в сообщении комитета не указаны. В 2021 году в числе фигурантов дела назывались завотделением анестезиологии и реанимации Руслан Павлов и врач-реаниматолог Павел Наумов. По данным следствия, в июле 2019 года они с ведома Олега Серебрянского пытались оказать медпомощь пожилой женщине с инфарктом миокарда, но, поскольку в клинике не было соответствующего оборудования, пациентка впоследствии скончалась.