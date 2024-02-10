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Экс-директор «Медицины 24/7» Серебрянский задержан по прилету из Турции

Бывший директор клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский был задержан 9 февраля в аэропорту после прилета из Турции, сообщил Следственный комитет Росси (СКР). В 2021 году Олег Серебрянский покинул Россию в связи с разбирательством о смерти пациентки в своей клинике, после чего был объявлен в международный розыск.
Источник: Reuters

Согласно сообщению СКР, господин Серебрянский помещен в СИЗО. 28 сентября 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. В отношении директора клиники возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

СКР отмечает, что ранее судом был вынесен приговор двум другим сотрудниками клиники. Их имена и иные подробности в сообщении комитета не указаны. В 2021 году в числе фигурантов дела назывались завотделением анестезиологии и реанимации Руслан Павлов и врач-реаниматолог Павел Наумов. По данным следствия, в июле 2019 года они с ведома Олега Серебрянского пытались оказать медпомощь пожилой женщине с инфарктом миокарда, но, поскольку в клинике не было соответствующего оборудования, пациентка впоследствии скончалась.

медицина