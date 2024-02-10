На АЭС во Франции произошел пожар

Отмечается, что пожар произошел в энергоблоке № 3, где по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор, сработала система пожаротушения. Как сообщило руководство станции, огонь был потушен, опасности для населения или окружающей среды нет, поскольку возгорание произошло «за пределами ядерной зоны», передаёт France Bleu.