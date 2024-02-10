На АЭС во Франции произошел пожар

«В ночь с пятницы на субботу пожар вспыхнул на АЭС “Шинон”. Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений», — говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что пожар произошел в энергоблоке № 3, где по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор, сработала система пожаротушения. Как сообщило руководство станции, огонь был потушен, опасности для населения или окружающей среды нет, поскольку возгорание произошло «за пределами ядерной зоны», передаёт France Bleu.
Однако электростанция какое-то время будет вырабатывать меньше энергии, поскольку работа энергоблоков № 3 и № 4 была приостановлена до дальнейших распоряжений, говорится в материале.
Как напоминает радиостанция, эти два блока обычно производят 900 мегаватт энергии в непрерывном режиме. В настоящее время причины пожара остаются неизвестными, ведётся расследование.