Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 10 до 12 лет получили травмы в результате аварии с участием двух легковых авто и маршрутного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.