Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе

Инцидент произошел по улице Ленина днем в субботу.
По предварительной информации, 36-летняя водитель автомобиля Hyundai не убедилась в безопасности маневра перед началом движения, не уступила дорогу ехавшему в попутном направлении маршрутному автобусу «Нижегородец-VSN 700» под управлением 61-летнего водителя. После столкновения иномарка продолжила движение и по инерции врезалась в припаркованный автомобиль Datsun.
«В результате ДТП телесные повреждения получили три несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai в возрасте от 10 до 12 лет. Четверо пассажиров автобуса не пострадали», — сказано в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими детьми проводится проверка.