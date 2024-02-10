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Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 10 до 12 лет получили травмы в результате аварии с участием двух легковых авто и маршрутного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инцидент произошел по улице Ленина днем в субботу.

По предварительной информации, 36-летняя водитель автомобиля Hyundai не убедилась в безопасности маневра перед началом движения, не уступила дорогу ехавшему в попутном направлении маршрутному автобусу «Нижегородец-VSN 700» под управлением 61-летнего водителя. После столкновения иномарка продолжила движение и по инерции врезалась в припаркованный автомобиль Datsun.

«В результате ДТП телесные повреждения получили три несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai в возрасте от 10 до 12 лет. Четверо пассажиров автобуса не пострадали», — сказано в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими детьми проводится проверка.