В Петербурге после обнаружения на заводе взрывного устройства завели уголовное дело

Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Ранее Telegram-канал «112» сообщал о мощном взрывном устройстве на территории Всеволожского алюминиевого завода в Санкт-Петербурге. По информации ресурса, упакованный в целлофан корпус с проводами нашли в снегу возле одного из складов.