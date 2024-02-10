Со дна Онежского озера подняли обломки упавшего в Карелии Ми-8

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Специалисты подняли из Онежского озера в Карелии крупные обломки упавшего вертолета Ми-8. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Крупные обломки вертолета Ми-8 подняты из Онежского озера. В разрушенной кабине пилотов найден один из черных ящиков. Сейчас с ними работают следователи транспортного СК», — сказал собеседник агентства.
Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России, совершавший тренировочный полет над Онежским озером в Карелии, с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в ночь на 5 февраля. Его обломки обнаружили на расстоянии 11 км от берега, а фрагменты — на дне озера, где глубина составляет от 40 до 50 м.
В МЧС сообщили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета, среди них — ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной крушения вертолета Ми-8, по предварительным данным, стало его обледенение. Там предположили, что ситуация развивалась стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах на борту.