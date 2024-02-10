Со дна Онежского озера подняли обломки упавшего в Карелии Ми-8

В МЧС сообщили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета, среди них — ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной крушения вертолета Ми-8, по предварительным данным, стало его обледенение. Там предположили, что ситуация развивалась стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах на борту.