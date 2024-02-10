«Весну» Клода Моне во французском музее облили супом

Мэр Лиона видный член Партии зеленых Грегори Дусе заявил, что сожалеет о действиях протестующих, но в чем-то даже солидаризировался с ними, заявив, что «беспокойство перед лицом чрезвычайной климатической ситуации вполне законно». Музей собирается обратиться в суд. Картину Моне отправят на экспертизу, чтобы определить, какой ущерб нанесли ей вандалы. Она была закрыта обычным стеклом — эта защита не так надежна, как у «Джоконды» в Лувре, 28 января также атакованной экстремистами из Riposte Alimentaire.