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«Весну» Клода Моне во французском музее облили супом

В Музее изящных искусств города Лиона две экстремистки из экологического движения Riposte Alimentaire («Пищевое контрнаступления») напали на картину знаменитого французского художника Клода Моне (1840−1926) «Весна».

Облив картину супом, молодые женщины скандировали перед полупустым залом: «Эта весна будет для нас последней, если мы не примем меры. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?».

Мэр Лиона видный член Партии зеленых Грегори Дусе заявил, что сожалеет о действиях протестующих, но в чем-то даже солидаризировался с ними, заявив, что «беспокойство перед лицом чрезвычайной климатической ситуации вполне законно». Музей собирается обратиться в суд. Картину Моне отправят на экспертизу, чтобы определить, какой ущерб нанесли ей вандалы. Она была закрыта обычным стеклом — эта защита не так надежна, как у «Джоконды» в Лувре, 28 января также атакованной экстремистами из Riposte Alimentaire.

Алексей Тарханов, Париж

искусство
выставки и музеи