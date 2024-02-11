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В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста

МЧС: в Крыму спасли потерявшегося в горах туриста.
Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ.

«В Бахчисарайском районе успешно и оперативно проведены работы по поиску туриста, сбившегося с пути с наступлением темного времени суток», — говорится в сообщении.

Со слов родственников, мужчина шел от Феодоровского монастыря в сторону села Терновка и мог заблудиться ориентировочно в районе пещерного города «Мангуп-Кале». Мобильная связь в данной местности неустойчивая.

«На автомобилях повышенной проходимости спасателями мужчина был найден в районе села Терновка», — подчеркнули в пресс-службе.

Спасатели вывели мужчину из горно-лесной зоны. В медицинской помощи он не нуждался.

туризм и отдых
МЧС