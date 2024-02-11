В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ.
«В Бахчисарайском районе успешно и оперативно проведены работы по поиску туриста, сбившегося с пути с наступлением темного времени суток», — говорится в сообщении.
Со слов родственников, мужчина шел от Феодоровского монастыря в сторону села Терновка и мог заблудиться ориентировочно в районе пещерного города «Мангуп-Кале». Мобильная связь в данной местности неустойчивая.
«На автомобилях повышенной проходимости спасателями мужчина был найден в районе села Терновка», — подчеркнули в пресс-службе.
Спасатели вывели мужчину из горно-лесной зоны. В медицинской помощи он не нуждался.