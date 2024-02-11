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Двое пострадали при пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти

В результате пожара в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса «Небо» в Автозаводском районе Тольятти, начавшегося поздним вечером 10 февраля, пострадали два человека, сообщает управление МЧС по Самарской области.

«В результате пожара в Тольятти пострадали два человека. До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно эвакуировались 12 человек», ― сказано в заявлении министерства, опубликованном в Telegram-канале. Причины пожара устанавливаются.

По информации МЧС, на месте работают 105 огнеборцев и 29 единиц техники. Площадь пожара достигла 800 кв. м, сообщает областная прокуратура в Telegram-канале. Также на месте происшествия работают зампрокурора Тольятти Иван Красин и зампрокурора Автозаводского района Иван Овчинников.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации помещений гостиницы. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», ― сообщили представители прокуратуры.

Вечером того же дня стало известно, что в результате возгорания в квартире на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга один человек погиб, еще четверо пострадали. Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на общей площади 30 кв. м.

пожары
МЧС