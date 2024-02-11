В Тольятти локализовали пожар в гостинице

Ранее МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти — на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области при этом уточнили, что пострадавшие — два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Областные СК и прокуратура организовали проверку.