ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 140 военных

«На червонодибровском участке подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 140 военнослужащих, 3 автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 “Акация” и 122-мм гаубица Д-30», — сказал Савчук.
По его данным, за сутки войска РФ также поразили около 100 целей ВСУ, из них более 50 — позиции полевой артиллерии, четыре опорных пункта и 40 районов скопления живой силы и огневых средств противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка.