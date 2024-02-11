Полиция проверяет информацию о нападении банды подростков на участника СВО в Приморье

В постах, которые разлетелись по приморским телеграм-каналам (18+), сообщается, что парень, недавно вернувшийся в Уссурийск с зоны проведения специальной военной операции, стал жертвой банды подростков, которые вымагают у него деньги с примененеим насилия. Приведено видео из квартиры пострадавшего, когда к нему вломилась толпа молодых и агрессивно настроенных людей.