Полиция проверяет информацию о нападении банды подростков на участника СВО в Приморье

Приморская полиция проверяет информацию о тревожном инциденте в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства. В новых медиа распространяется тревожная новость о банде молодых людей, напавших на участника СВО в его же квартире.
В постах, которые разлетелись по приморским телеграм-каналам (18+), сообщается, что парень, недавно вернувшийся в Уссурийск с зоны проведения специальной военной операции, стал жертвой банды подростков, которые вымагают у него деньги с примененеим насилия. Приведено видео из квартиры пострадавшего, когда к нему вломилась толпа молодых и агрессивно настроенных людей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Уссурийску, сотрудники полиции проверяют выявленную в социальных сетях информацию об инциденте в одной из квартир на улице Артемовской.
«В настоящее время устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении ведомства.