Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ под Купянском

«Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск “Запад” на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения», — сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах «Мста-С».
«Расчет одной из 152-милиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ», — сообщили в МО РФ.