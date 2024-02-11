Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ под Купянском

«Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск “Запад” на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения», — сообщили в МО РФ.