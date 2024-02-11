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Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск “Запад” на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения», — сообщили в МО РФ.

По данным оборонного ведомства, боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах «Мста-С».

«Расчет одной из 152-милиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ», — сообщили в МО РФ.