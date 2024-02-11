На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа

Птицефабрика «Островная» с 7 февраля приостановила реализацию продукции из-за подозрения на грипп типа А среди поголовья. Ранее агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области информировало, что на предприятии наблюдался падеж среди птиц. Пробы сыворотки дали положительные результаты, для определения его патогенности проводились дополнительные исследования. На птицефабрике усилили меры профилактики: запретили въезд и выезд автотранспорта и проводили все необходимые меры дезинфекции. Специалисты вывезли в охраняемое место павшую птицу и при соответствующих анализах готовили ее к уничтожению.