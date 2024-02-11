На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа

«Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ Южно-Сахалинск, отдельной территории муниципального образования Анивский городской округ на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы», — говорится в документе.
Как следует из указа, подозрение на грипп H5N1, выявленный ранее специалистами агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, подтвердил Федеральный центр защиты животных Минсельхоза РФ.
Кроме того, постановления правительства области предусматривают изъятие птиц и продукции птицеводства на предприятии «Островная», а также аналогичные мероприятия в отношении домашней птицы в пятикилометровой карантинной зоне от границ эпизоотического очага в Южно-Сахалинске.
Птицефабрика «Островная» с 7 февраля приостановила реализацию продукции из-за подозрения на грипп типа А среди поголовья. Ранее агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области информировало, что на предприятии наблюдался падеж среди птиц. Пробы сыворотки дали положительные результаты, для определения его патогенности проводились дополнительные исследования. На птицефабрике усилили меры профилактики: запретили въезд и выезд автотранспорта и проводили все необходимые меры дезинфекции. Специалисты вывезли в охраняемое место павшую птицу и при соответствующих анализах готовили ее к уничтожению.
Последний раз падеж птицы на «Островной» регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц, всё поголовье было утилизировано.
Возместить отсутствие местного яйца власти области планируют увеличением оптового ввоза этого продукта из других регионов России, с которыми заключены соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, среди них Приморский и Красноярский края, Амурская и Новосибирская области.