В Омске с трубы ТЭЦ-5 отвалился пятикилограммовый кусок бетона

В паблике «ЧП Омск» появился пост об инциденте, который произошёл 9 февраля. Омичи рассказали, что пятикилограммовый кусок бетона отвалился с трубы омской ТЭЦ-5. К счастью, никто из очевидцев не пострадал, осколок не попал на парковку, находившуюся рядом, а только повредил забор.
По словам местных жителей, падения кусков бетона происходили и до этого случая.
«Это не первый случай бомбардировки бетоном. Высота трубы 277 метров. Представьте, с какой силой он оттуда летел. Хорошо, что мимо», — сообщил омич в соцсети.