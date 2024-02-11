В Омске с трубы ТЭЦ-5 отвалился пятикилограммовый кусок бетона

В паблике «ЧП Омск» появился пост об инциденте, который произошёл 9 февраля. Омичи рассказали, что пятикилограммовый кусок бетона отвалился с трубы омской ТЭЦ-5. К счастью, никто из очевидцев не пострадал, осколок не попал на парковку, находившуюся рядом, а только повредил забор.