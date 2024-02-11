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В Омске с трубы ТЭЦ-5 отвалился пятикилограммовый кусок бетона

По словам местных жителей, это не первый случай «бомбардировки бетоном».
Источник: Om1.ru

В паблике «ЧП Омск» появился пост об инциденте, который произошёл 9 февраля. Омичи рассказали, что пятикилограммовый кусок бетона отвалился с трубы омской ТЭЦ-5. К счастью, никто из очевидцев не пострадал, осколок не попал на парковку, находившуюся рядом, а только повредил забор.

По словам местных жителей, падения кусков бетона происходили и до этого случая.

«Это не первый случай бомбардировки бетоном. Высота трубы 277 метров. Представьте, с какой силой он оттуда летел. Хорошо, что мимо», — сообщил омич в соцсети.