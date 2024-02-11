Подозреваемого в покушении на убийство задержали полицейские Актау

Пользователи Сети распространяют ориентировку на четверых жителей Актау, трое из которых проживают в 28 микрорайоне города. Судя, по рассылаемому сообщению, двое из них — родственники.
В полиции региона сообщили о начале расследования о покушении на убийство.
— Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что в распространяемой ориентировке указывается, что один из разыскиваемых ранее был осуждён за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.