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Подозреваемого в покушении на убийство задержали полицейские Актау

В Сети распространяется ориентировка на четверых жителей Актау. Как оказалось, один из них подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает El.kz со ссылкой на Lada.kz.

Пользователи Сети распространяют ориентировку на четверых жителей Актау, трое из которых проживают в 28 микрорайоне города. Судя, по рассылаемому сообщению, двое из них — родственники.

В полиции региона сообщили о начале расследования о покушении на убийство.

— Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что в распространяемой ориентировке указывается, что один из разыскиваемых ранее был осуждён за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.