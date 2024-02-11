Делают торты и спят стоя. С кем министры и чиновники сидят в СИЗО Самары

«В СИЗО стараются не смешивать контингент. Первохода никогда не определят в камеру с рецидивистом, убийцу — с задержанным по экономическим преступлениям. То есть министра или вице-губернатора, а у них “превышение должностных”, посадят в камеру с мошенниками, взяточниками, также попавшими в изолятор в первый раз. И люди будут интеллигентные, есть с кем поговорить», — рассказывает подробности Максим.