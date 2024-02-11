Блокпосты, заторы: что происходит на дорогах в Казахстане (видео)

Также, по данным Телеграм-канала МВД, на закрытом участке автодороги Есиль-Петропавловск-Аркалык сотрудники полиции установили блокпосты. Кроме того, из-за дождя с переходом в снег на автодороге республиканского значения Алматы-Екатеринбург, по направлению Караганда — Аксу — Аюлы, ограничили движение для всех видов автотранспорта. В связи с чем на выезде из областного центра образовался затор из 500 машин.