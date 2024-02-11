На 150 тысяч обманули мошенники омскую пенсионерку

Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Омска на 150 тысяч рублей. Подробности преступления рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
Злоумышленники действовали по «классической» схеме. Позвонили женщине с неизвестного номера, представились сотрудниками банка и убедили, что с ее счета похищают деньги. Так женщины и сняла свои средства, чтобы перевести на «безопасный счет».
Полицейские завели уголовное дело на звонивших. Идет расследование. Напомним, ранее мы писали, что в Омске работница кондитерской фабрики отдала «специалисту Госуслуг» 800 тыс рублей.