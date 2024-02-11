Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостинице

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Причина пожара в гостиничном комплексе в Тольятти, предварительно, могло стать короткое замыкание в ресторане «Небо», который находится на территории, жертв нет, сообщил мэр города Николай Ренц в Telegram-канале.
В ночь на воскресенье МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти — на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области при этом уточнили, что пострадавшие — два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Областные СК и прокуратура организовали проверку. Позднее была объявлена локализация на той же площади.
«Вчера в 23.00 (22.00 мск) возник пожар в ресторане “Небо”, расположенном на набережной шестого квартала… Жертв нет, пострадали два человека: один госпитализирован, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, второй — отказался от госпитализации. Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно — короткое замыкание».
Он добавил, что здание сильно пострадало, а локализовали пожар в 2.40 (1.40 мск).