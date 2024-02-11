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Полиция предупредила казахстанцев и рекомендовала следить за SMS

Все дело в том, что штормовые предупреждения получили несколько областей. Это связано с непогодой — сильные метели, гололед и плохая видимость сейчас верховенствуют на трассах республики.
Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 88% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: Polisia.kz.

В нескольких районах области Абай полицейские организовали движение транспорта колоннами, чтобы избежать заторов, пишет ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За ночь помощь оказали 3 водителям большегрузов.

Полиция рекомендовала гражданам в обязательном порядке отслеживать SMS-оповещения службы 112; взять под контроль несовершеннолетних детей, больных и престарелых людей, ограничить выходы и выезды за пределы населенных пунктов, воздержаться от поездок на автотранспорте и пеших походов на дальние расстояния.