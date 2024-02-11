Полиция предупредила казахстанцев и рекомендовала следить за SMS

В нескольких районах области Абай полицейские организовали движение транспорта колоннами, чтобы избежать заторов, пишет ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
За ночь помощь оказали 3 водителям большегрузов.
Полиция рекомендовала гражданам в обязательном порядке отслеживать SMS-оповещения службы 112; взять под контроль несовершеннолетних детей, больных и престарелых людей, ограничить выходы и выезды за пределы населенных пунктов, воздержаться от поездок на автотранспорте и пеших походов на дальние расстояния.