Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала

Двое автомобилистов, рискуя жизнью, выехали на байкальский лед вблизи поселка Большое Голоустное в Иркутской области. В результате машины провалились в трещины. В МЧС подчеркивают, что людей на месте не оказалось — водители бросили свои машины и ушли. Эти случаи могли закончиться трагедией. Отметим, что ледовая обстановка на озере сейчас крайне небезопасна. Об этом пишет IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Многочисленные предупреждения о небезопасном выезде на лед не останавливают отчаянных автомобилистов. Как уточняют в МЧС, это уже не первые случаи провалов машин.
На Байкале везде отмечается ухудшение ледовой обстановки, в том числе в районе Хужира, Бугульдейки, Листвянки, Утулика. Потепление привело к появлению динамических трещин.
Не рискуйте жизнью!
Напомним, накануне, 10 февраля, автомобиль также выехал на лед в районе Листвянки. Водитель двигался прямо сквозь толпу отдыхающих, которые едва успевали разойтись в стороны.