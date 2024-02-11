Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала

Двое автомобилистов, рискуя жизнью, выехали на байкальский лед вблизи поселка Большое Голоустное в Иркутской области. В результате машины провалились в трещины. В МЧС подчеркивают, что людей на месте не оказалось — водители бросили свои машины и ушли. Эти случаи могли закончиться трагедией. Отметим, что ледовая обстановка на озере сейчас крайне небезопасна. Об этом пишет IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.