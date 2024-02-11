«Вы будете финансировать запрещенную организацию!»: лжеоператоры запугали двух сибирячек и выманили свыше 4 млн рублей

Лжеоператоры сотовой связи похитили у двух жителей Иркутской области свыше 4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
-В отделение полиции пришла 35-летняя жительница. Она рассказала, что ей якобы позвонил оператор сотовой связи. Звонившая назвала персональные данные абонента, а потом сказала о необходимости продлить срок сим-карты, — говорят в МВД.
После на телефон пришло сообщение с портала по оказанию государственных услуг, она продиктовала данные из СМС лжеспециалисту. После этого аферисты стали запугивать сибирячку. Ей сказали, что все ее деньги пойдут на финансирование запрещенной в стране организации.
Спустя время ей позвонили якобы из банка, рассказав, что неизвестный хотят оформить на ее имя займ. Чтобы это остановить, нужно взять «зеркальный кредит», а затем перевести деньги на «резервный счет».
Аналогичным методом обманули еще одну жительницу Иркутска, она перечислила по указанным ей счетам 3 897 020 рублей.
Сотрудники полиции настоятельно просят граждан не вступать в диалог с незнакомцами, которые призывают совершать финансовые операции по телефону. Мошенники используют приемы социальной инженерии и каждый раз придумывают новые способы обмана.