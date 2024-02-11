«Вы будете финансировать запрещенную организацию!»: лжеоператоры запугали двух сибирячек и выманили свыше 4 млн рублей

После на телефон пришло сообщение с портала по оказанию государственных услуг, она продиктовала данные из СМС лжеспециалисту. После этого аферисты стали запугивать сибирячку. Ей сказали, что все ее деньги пойдут на финансирование запрещенной в стране организации.