В Красноярске 46-летняя женщина скончалась после падения на Столбах

В субботу вечером 46-летняя женщина упала на красноярских Столбах в районе скалы «Ермак». При падении она ударилась затылком и после находилось без сознания.
На помощь позвали спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. Им сообщили, что туристка не подает признаков жизни. Спасатели доставили женщину до автомобиля скорой помощи. Врачи диагностировали летальный исход.
Также 10 февраля краевые спасатели дважды выезжали на оказание помощи гражданам, получившим травму ноги при посещении национального парка. Спасатели эвакуировали со Столбов 59-летнюю женщину и 16-летнего мальчика. Их доставили до ул. Свердловской.
«Настоятельно рекомендуем посетителям национального парка “Красноярские Столбы” не покорять вершины без специального снаряжения и без подготовки. Как видите, это опасно для жизни», — наставляет краевая служба спасения.