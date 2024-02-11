Омич по ночам крал у фермера баранов и ел их

В полицию обратился руководитель крестьянско-фермерского хозяйства с заявлением о краже баранов. Стражи порядка осмотрели место происшествия — загон, который располагается в 250 метрах от деревни Вперёд. Выяснилось, что количество животных не считали на протяжении полугода.
Фермер оценил стоимость баранов в 405 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли виновного. Им оказался 21-летний сельчанин, который жил по соседству с потерпевшим.
Вор свою вину признал полностью. По ночам он похищал животных и переводил в свой загон. Всего ему удалось украсть 27 баранов, из которых 14 он продал, 9 — съел и только четыре вернул хозяину.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.