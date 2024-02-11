В Башкирии простились с погибшим участником СВО Русланом Хакимовым

Руслан Хакимов окончил школу в селе Писаревка Гайского района Оренбургской области, куда переехал вместе с родителями. После школы поступил в СПТУ — 110 села Акъяр, а затем был призван на срочную службу в ряды армии России. После дембеля сразу подписал контракт с Минобороны и прослужил еще 17 лет. На СВО находился на должности командира мотострелкового взвода. У Руслана Хакимова было множество наград, в числе которых медаль Суворова.