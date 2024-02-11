Медики рассказали о состоянии отравившихся едой жителей Дальнереченска

ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Среди попавших в больницу жителей приморского Дальнереченска не зафиксировано тяжелых случаев отравления, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что с признаками отравления в Дальнереченске был госпитализирован 21 человек.
«Тяжелых форм среди обратившихся нет, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник агентства, не уточнив число госпитализированных и то, есть ли среди них дети.
Прокуратура Приморья ранее в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Организована проверка, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), оповещено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.