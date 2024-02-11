Глава Минздрава Башкирии помог студентке, чья мать погибла в пожаре

О трагической истории из соцсетей узнал министр здравоохранения республики. 9 февраля он встретился с Кариной, чтобы ее поддержать. Чиновник вручил девушке сертификат на получение материальной помощи. Рахматуллин также подал ходатайство в Профсоюз работников здравоохранения Башкирии, чтобы там оказали ей помощь. Кроме того, Ахатову во время каникул на работу пример Белорецкая больница — студентка уже может оказывать помощь пациентам, поскольку имеет диплом с отличием о среднем образовании.