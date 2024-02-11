В Омской области в огне погибли 15 человек

«Данные причины пожаров, по статистике, остаются самыми распространёнными. Но их можно и нужно профилактировать! Касательно курения — элементарно! Просто всегда тушите окурки и спички. Простейшее действие, а убережет от пожара и спасет от беды. Чтобы избежать пожара по причине электробытовых приборов и электросетей, то необходимо проверять состояние электропроводки, не использовать неисправные и самодельные электроприборы, не включать много электроносителей в сеть. Всегда выключать из розетки технику. А в жилье с печным отоплением рекомендую топить печь несколько раз в день, не допуская перекала печи. Дымоход должен быть без трещин и побелен, как и сама печь, а перед печью разместите предтопочный лист размером 50 на 70 сантиметров. Топкой печи должны заниматься только взрослые», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.