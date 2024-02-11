В Хабаровском крае три недели разыскивают мужчину в шапке Adidas

Ориентировка появилась в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
Валерий Бородич проживает в Советской Гавани. Последний раз его видели 22 января в районе улицы Пугачёва. После этого о местонахождении мужчины ничего неизвестно.
По данным поисковиков, пропавший ростом 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения был одет в чёрную шапку Adidas и чёрную куртку.
Всех, кому известна информация о том, где может находиться Валерий, просят обращаться к представителям ДПСО «Лига Спас».