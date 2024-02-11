«Меня не посадят?»: в Красноярском крае задержали помощников телефонных мошенников

В Шушенском сотрудники полиции задержали помощников мошенников, которые обманывали пенсионеров по телефону. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В конце января 84-летняя жительница Синеборска сообщила полицейским, что у нее похитили крупную сумму денег. Оказалось, что пенсионерке позвонил неизвестный мужчина. Он представился правоохранителем и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, в котором пострадали люди, и для «решения вопроса» необходимы деньги. К разговору присоединилась неизвестная, которая притворилась дочерью и просила женщину о помощи.
Оперативникам удалось найти курьеров — парней 18 и 17 лет. Как пояснил один из юношей, он нашел объявление в социальной сети и связался с «работодателем». Затем поделился схемой быстрого заработка с приятелем. Молодые люди помогли мошенникам похитить у четверых доверчивых граждан более 400 тысяч рублей. При этом сами курьеры заработали всего несколько тысяч. В этот же день их задержали.
На молодых людей завели уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.2 ст. 159 УК РФ). Одного парня заключили под стражу, второго отпустили под обязательство о явке.