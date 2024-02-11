«Меня не посадят?»: в Красноярском крае задержали помощников телефонных мошенников

Оперативникам удалось найти курьеров — парней 18 и 17 лет. Как пояснил один из юношей, он нашел объявление в социальной сети и связался с «работодателем». Затем поделился схемой быстрого заработка с приятелем. Молодые люди помогли мошенникам похитить у четверых доверчивых граждан более 400 тысяч рублей. При этом сами курьеры заработали всего несколько тысяч. В этот же день их задержали.