В Красноярске женщина выпала из окна дома на улице Норильской

Данные подтвердила полиция.
Трагедия произошла возле дома на Норильской, 6а. Кадры падения человека засняла камера наблюдения. Правоохранители выяснили, что погибшая — женщина 1959 года рождения.
По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер, то есть, признаков насильственной гибели не обнаружено.
Ранее на камеры попало падение пожилой женщины на улице Вильского. Сообщалось, что признаков криминальной смерти не было найдено, однако очевидцы сообщают, что красноярка была уже мертва во время падения.